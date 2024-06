Mærsk indgår forlig i stor retssag mod skibet der blokerede Suezkanalen

Som ShippingWatch kunne fortælle i februar, så sagsøgte den danske koncern rederiet Evergreen, skibets ejere og dets tekniske manager for lidt over 300 mio. kr. i København.

Mærsk har droppet at føre en stor erstatningssag mod selskaberne bag skibet Ever Given, som satte sig på tværs i Suezkanalen og skabte massive forsinkelser for verdenshandlen for snart tre år siden.

Mærsk kan bekræfte, at sagen er trukket tilbage i Danmark

Men for omkring en måned siden har Mærsk i al ubemærkethed indgået forlig med parterne uden om Sø- og Handelsretten, hvor sagen ellers snart skulle have været for en dommer.

Det erfarer ShippingWatch fra flere uafhængige kilder med kendskab til forløbet.

Mærsk bekræfter, at søgsmålet er droppet, men ønsker ikke at fortælle hvorfor.

”Mærsk kan bekræfte, at sagen er trukket tilbage i Danmark,” lyder det istedet i et kortfattet skriftligt svar til ShippingWatch.

Forliget kommer på et tidspunkt, hvor Mærsk har igangsat en stor spareplan for at slanke forretningen ovenpå de skarpt faldende fragtpriser.

Besparelserne betyder, at ca. 200 ansatte for nyligt har mistet deres arbejde på hovedkontoret, som i øjeblikket er ved at blive udvidet.

ShippingWatch forsøger at få kommentar fra rederiet Evergreen og den tekniske manager Bernhard Schulte Shipmanagement. Begge har dog tidligere afvist at have noget erstatningsansvar.

Det har ikke været muligt at finde kontaktoplysninger på skibets ejere.

Landede forlig i oktober

Det trak overskrifter i hele verden, da containerskibet Ever Given blokerede Suezkanalen i begyndelsen af 2021.

Passagen er et afgørende knudepunkt i den globale søtransport, og det skabte derfor en kæmpe trafikprop, da det næsten 400 meter lange skib stødte grund 23. marts tidligt om morgen lokal tid.

Mærsk har regnet sig frem til, at omkring 50 af dets containerskibe blev betydeligt forsinkede som følge af uheldet.

Derfor sagsøgte den danske koncern en hel stribe af selskaber med forbindelse til skibet med krav om erstatning på omkring 300 mio. kr. ved Sø- og Handelsretten i København.

Beløbet dækker bl.a. krav som Mærsk selv har modtaget fra kunder, der havde varer ombord på de forsinkede skibe.

ShippingWatch var det første medie, der kunne afsløre detaljerne i det opsigtsvækkende søgsmål i februar 2023.

Ever Given er næsten 400 meter langt og kan have over 20.000 containere ombord, når det er helt fyldt. | Foto: Satellogic/Reuters/Ritzau Scanpix

Blandt de sagsøgte var taiwanesiske Evergreen, som er verdens syvende største rederi, skibets asiatiske ejere og det tyske selskab Bernhard Schulte Shipmanagement, som bl.a. stod for at hyre besætningen ombord.

Ifølge ShippingWatchs oplysninger skulle de første retsmøder have været afholdt enten i slutningen af i år eller begyndelsen af 2024.

Bag kulisserne har Mærsk imidlertid arbejdet på at lande et forlig med parterne, hvilket lykkedes i løbet af oktober, erfarer ShippingWatch.

Værst tænkelige tidspunkt

Grundstødningen af Ever Given skete på tidspunkt, hvor der i forvejen var opbygget genstridige flaksehalse i forsyningskæden.

Under pandemien købte de restriktionsramte forbrugere i Vesten mange flere varer fra Asien end normalt, fordi de ikke kunne bruge penge på restauranter, rejser og andre oplevelser.

Men virussen førte også til nedlukninger i produktionslandene og skabte mangel på arbejdskraft i havnene i USA og Europa.

Det skabte store forsinkelser på søfragt ombord på skibe, der endte med at holde i kø ud for især de amerikanske havne, hvor der slet ikke var hænder nok til at tage imod de mange containere.

Fragtpriserne eksploderede samtidig, fordi virksomheder var parate til at betale næsten hvad som helst for at få varer hjem på hylderne.

Det kunne også aflæses i regnskaberne for rederierne, som tjente styrtende med penge. I 2022 landede Mærsks bundlinje på over 200 mia. kr. efter skat, hvilket er det højeste overskud nogensinde for en dansk virksomhed.

Det seneste års tid er lykken imidlertid vendt for de store containerrederier, som kæmper med lav efterspørgsel på fragt og et stort overudbud af skibe.