Mærsk har sat gang i fyringsrunde i Danmark som led i stor spareplan

”Vores branche står over for en afdæmpet efterspørgsel, fragtrater tilbage på linje med historiske niveauer og inflationspres på vores omkostningsbase. Siden sommeren har vi set overkapacitet i de fleste regioner, hvilket har udløst prisfald og ingen mærkbar stigning i skibsophugning eller oplæg,” forklarer Mærsk om baggrunden for job-nedlæggelserne.

Det bekræfter den danske shippingkoncern over for ShippingWatch.

”I lyset af de udfordrende tider, vi går i møde, fokuserer vi på at begrænse omkostningerne for at sikre vores økonomiske resultater, samtidig med at vi driver vores strategiske transformation fremad,” lyder det i et skriftligt svar til ShippingWatch.

Mærsk er dermed ved at handle på den store spareplan, som shippingkoncernen offentliggjorde i starten af november.

Efter et skuffende tredje kvartals-regnskab, hvor koncernens driftsoverskud dykkede knap 95 pct., og hvor den store container-forretning decideret tabte penge, meddelte Mærsk, at mindst 10.000 stillinger skal væk, så arbejdsstyrken kommer under 100.000.

6.500 jobs er forsvundet siden begyndelsen af 2023 bl.a. ved ikke at genbesætte stillinger, mens yderligere 2.500 medarbejdere i disse dage er ved at blive afskediget over alt i den globale organisation.

Processen ventes afsluttet midt i december. Herefter vil omkring 1.000 stillinger blive nedlagt næste år.

Planen skal føre til besparelser på 600 mio. dollar i 2024 – eller hvad der svarer til omkring 4,2 mia. kr. Den medfører dog samtidig omstruktureringsomkostninger på 350 mio. dollar.

Flere kommunikationsfolk stopper

Hans Ubbe Ebbesen, chef for global employer branding, er en af flere chefer og medarbejdere, som er blevet afskediget.

Det oplyser Hans Ubbe Ebbesen selv på LinkedIn. Han nåede kun at sidde i chef-stillingen i godt et år. Han har tidligere været ansat næsten 14 år i Novo Nordisk med ansvar for talentrekruttering og employer branding.

”Mens A.P. Møller-Mærsk navigerer i urolige farvande og udfordrende vinde inden for branchen, har de været nødt til at kommunikere behovet for at reducere antallet af medarbejdere i virksomheden. Jeg er desværre en af dem, og i dag (20. november, red.) er en hård dag,” skriver Hans Ubbe Ebbesen i sit opslag.

Ifølge ShippingWatchs oplysninger er også andre medarbejdere med kommunikationsansvar blevet opsagt.

Mærsks spareplan rammer bredt i virksomheden, men går især udover logistikforretningen og landene Indien og Kina, hvor koncernen har mange medarbejdere.

Mærsk varslede allerede i august, at en ”større justering” af organisationen var på vej og har som tidligere beskrevet i ShippingWatch også indført noget, der minder om et ansættelsesstop.

”Vi mener, at det er det, der er brug for,” sagde Vincent Clerc, CEO i Mærsk på pressemødet, da regnskabet for tredje kvartal blev gennemgået.

Men ifølge Mærsks LinkedIn-profil er proppen for eventuelle nyansættelser ikke helt sat i.

”A. P. Møller-Mærsk har 1.092 jobåbninger – find den der passer dig,” hedder det for nærværende på LinkedIn.

I starten af 2023 havde Mærsk ca. 110.000 medarbejdere verden over, men vil have organisationens størrelse ned under 100.000 medarbejdere.

Er ved at udbygge hovedkvarter

Spareplanen koster også stillinger på Esplanaden i København, hvor Mærsk i øjeblikket er ved at udvide hovedsædet betydeligt.

Det skal udbygges med 26.000 kvadratmeter, hvilket vil tæt på fordoble domicilets areal fra de nuværende 32.000 kvadratmeter.

Byggeprojektet skal ske på nabogrunden Amaliegade 44, som selskabet købte tilbage i 2020 for 420 mio. kr. Dengang havde selskabet en medarbejderstab på 2100 ansatte i København, der nu er vokset til 2700.

”Vores medarbejderstab i København er vokset ret massivt de seneste år. Vi vil dog gerne blive på Esplanaden, da vi synes, vores placering midt i København er fantastisk,” sagde Caroline Pontoppidan, juridisk chef samt administrationschef hos Mærsk, til Børsen i november sidste år.

Mærsks aktuelle spareplan får ros hos aktieanalytikere, selv om aktieinvestorerne er løbet væk fra Mærsk-aktien i år. Aktiekursen er faldet godt 36 pct. i år.

DNB Markets hilser det velkomment, at den danske shippingkoncern vil gå på jagt efter besparelser i en tid, hvor priserne på containerfragt styrtdykker.

”Mærsk gør alt rigtigt, men markedet er på vej ind i en dyb nedtur. Det ræsonnerer derfor med os, at de tage det alvorligt og igangsætter en spareplan for umiddelbart at håndtere situationen,” sagde chefanalytiker Jørgen Lian efter spareplanens offentliggørelse.