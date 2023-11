Broderparten af gevinsten stammer fra salget af det amerikanske datterselskab U.S. Marine Management, Inc (USMMI).

I et år hvor Mærsk er økonomisk presset på grund af en dyb nedtur på containermarkedet, er det lykkedes shippingkoncernen at hente en større milliongevinst fra salget af to maritime selskaber.

”Det planlagte salg af USMMI blev gennemført i tredje kvartal med en nettogevinst på 94 mio. dollar før skat”, lyder det.

Derudover har Mærsk i år afhændet offshorerederiet Maersk Supply Service til hovedaktionæren A. P. Møller Holding, mens tre andre ikke-kerneselskaber – slæbebådsrederiet Svitzer, Maersk Container Industry og Maersk Training – fortsat er på salgslisten.

I marts omtalte ShippingWatch, at Mærsk forberedte salget af de tre selskaber samt det nu frasolgte Maersk Supply Service.

“Vores strategiske brands er højt værdsat og gennemgår jævnligt strategiske reviews for at kortlægge de bedste fremtidsscenarier for hver enkelt virksomhed. Denne gennemgang omfatter også muligheden for et frasalg,” skrev Mærsk, og koncernen bekræfter, at det stadig er gældende.

I september solgte Mærsk selskabet USMMI, som var en del af Maersk Line Limited, til det amerikanske investeringsselskab Maritime Partners.

Salgsprisen blev dengang ikke oplyst.

Salg af selskab og fire tankskibe

Forretningen dækker over fire tankskibe, som sejler med olie for den amerikanske flåde.

Det vil de fortsætte med at gøre det under det nye ejerskab, forklarede Mærsk.

Mærsk har i årtier været en vigtig leverandør af transport til den amerikanske stat gennem datterselskabet Maersk Line Limited, og koncernen vil fremover fortsat fragte varer for staten på containerskibe, men har nu som sagt solgt sine tankskibe.

Mærsk pegede over for ShippingWatch på de komplekse regler, som skibsfarten er underlagt i USA, som en del af rationalet bag salget.

”Den nuværende ejerstruktur i USMMI har i nogen tid begrænset USMMI’s muligheder for at konkurrere på lige vilkår og udnytte sit vækstpotentiale fuldt ud. Derfor blev beslutningen om at sælge USMMI truffet,” hed det i en kommentar fra Mærsk.

Gevinsten på 94 mio. dollar før skat ville sidste år kun have været en dråbe i havet for Mærsk, som i 2022 satte indtjeningsrekord med en bundlinje på godt 29 mia. dollar.

Men i 2023, hvor shippingkoncernens omsætning og indtjening er styrtdykket, kan selv et bidrag på 94 mio. dollar mærkes i tredje kvartalsregnskabet.

Her endte det samlede overskud før skat på 691 mio. dollar – heraf fylder salget af USMMI knap 14 pct.

Var til salg i flere år

Derudover har Mærsk i marts solgt Maersk Supply Service til sin hovedaktionær A. P. Møller Holding med en lille nettogevinst på 15 mio. dollar.

Maersk Supply Service var den sidste rest af olieforretningen i Mærsk efter det store strategiskifte i 2016.

Datterselskabet tjente i mange år gode penge på at servicere olieindustrien, men kom i problemer, da olieprisen faldt brat i 2014. I 2016 blev datterselskabet sat til salg af Mærsk, da koncernen besluttede sig for at blive en rendyrket transportkoncern.

I 2023 lykkedes det så endelig at finde en løsning for selskabet, da Mærsk-familiens A.P. Møller Holding købte offshorerederiet, der fremover vil satse på vindskibe til havvindprojekter.

Handlen værdisatte selskabet til ca. 4,7 mia. kr. som såkaldt enterprise value. Den lille gevinst skal sættes i forhold til, at Mærsk de seneste år har tilført selskabet ca. 1,3 mia. dollar i ny kapital.

Dertil kommer en stribe nedskrivninger på flåden, frasalg af skibe og fyringer i organisationen. Siden 2016 har Mærsk nedskrevet værdierne med et beløb, der svarer til knap 17 mia. kr.

Containerfabrik ramt af tilbagegang

Ifølge Mærsks seneste kvartalsregnskab har slæbebådsrederiet Svitzer haft fremgang i både top- og bundlinje i de første ni måneder.

Omsætningen voksede med 39 mio. dollar til 617 mio. dollar i forhold til samme tre kvartaler sidste år. Driftsresultatet (ebit) lå på 106 mio. dollar - en fremgang på 26 mio. dollar i forhold til samme periode sidste år.

Derimod er Mærsks containerfabrik Maersk Container Industry stadig under pres på grund af et sløjt containermarked og efterveerne fra det aflyste milliardsalg i august sidste år.

Omsætingen i de første tre kvartaler i år endte på 338 mio. dollar - en tilbagegang fra 418 mio. dollar i samme periode i 2022.

Driftsresultatet voksede til 19 mio. dollar over for 15 mio. dollar i samme periode sidste år. Årsagen til resultatfremgangen var en tilbageførsel af nedskrivninger efter aflysning af salget til den kinesiske konkurrent China International Marine Containers (CIMC).

Salget blev standset af konkurrencemyndighederne, fordi de konkluderede, at CIMC’s overtagelse af MCI ville skade konkurrencen.