Mærsk annoncerer samarbejde med Starlink om højhastighedsinternet

A.P. Møller-Mærsk indgår et samarbejde med Starlink om højhastighedsinternet på rederiets mere end 330 egendrevne containerskibe.

Det skriver Mærsk i en pressemeddelelse torsdag.

Starlink udbyder satellitinternet og er ejet af den indflydelsesrige milliardær Elon Musk.

Med installationen af Starlink vil Mærsks besætningsmedlemmer have internet med en hastighed på 200 megabit per sekund.

Aftalen kommer efter en prøveperiode på 30 skibe, der resulterede i meget positiv feedback fra besætningen, skriver Mærsk i meddelelsen.

”Højhastighedsforbindelsen vil sikre, at vores kollegaer til havs fortsat kan have kontakt med sine kære. Men den vil også bidrage med gnidningsfrie cloud-løsninger, hvilket muliggør vores vision om at digitalisere vores operationer på havet,” siger Leonardo Sonzio, der er chef for flådestyring og teknologi i Mærsk.