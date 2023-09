Japanske MOL vil prioritere investeringer fremfor aktietilbagekøb

Det japanske rederi Mitsui OSK Lines, MOL, vil prioritere investeringer frem for aktietilbagekøb på kort sigt for at satse på den fremtidige rentabilitet.

Det siger rederiets finansdirektør Hisashi Umemura i et interview med avisen Nikkei ifølge Bloomberg News.

Finansdirektøren udtaler, at han ikke ønsker at gå glip af investeringsmuligheder, men at han heller ikke vil udelukke aktietilbagekøb, hvis det giver et bedre afkast.

Containerfragt er i en tilpasningsfase, hvor lagre, der voksende under pandemien, reduceres, siger finansdirektøren, der venter, at forsendelserne til Nordamerika vil vende tilbage til normalen, når det er gjort.

Rederiet har aktiviteter inden for containershipping i joint venturet ONE sammen med Nippon Yusen, NYK, og Kawasaki Kisen Kaisha, K Line, men det har også aktiviteter inden for tørlast, tank, produkttank, offshore service, havne, slæbebåde og bilfragt mm.