Prisen for at få fragtet en container fra Shanghai til Rotterdam tager et stort dyk og når det laveste niveau siden april 2018.

Det skriver Bloomberg News.

Fra Shanghai i Kina til Rotterdam i Nordeuropa er spotprisen faldet 9,8 pct. til 1172 dollar den seneste uge. Gennemsnittet for alle handelsruter er faldet 5,2 pct. til 1479 dollar.

Spotraterne beskriver de fragtpriser, som - modsat de lange kontrakter - løbende ændrer sig, og indekset viser prisen for en fyrrefodscontainer.