Mærsk er i mål med stor udstedelse af grønne obligationer

Investorerne har taget godt i mod Mærsks første grønne obligationer, som er blevet solgt på det amerikanske marked og som har givet shipping- og logistikkoncernen et provenu på 750 mio. dollar.

Det siger Niclas Erlandson, Head of Treasury and Risk hos Mærsk.

”Vi er glade for at kunne annoncere den vellykkede prisfastsættelse af vores første grønne obligation på USD-markedet,” skriver Niclas Erlandson på LinkedIn.

Mærsk meddelte allerede i sidste uge, at de grønne obligationer var solgt, og at koncernen havde fået 750 mio. dollar i kassen.

”Provenuet fra den 10-årige obligation vil blive brugt til at finansiere og/eller refinansiere grønne aktiver i overensstemmelse med vores Green Financing Framework, herunder nye skibe som vores nye dual-fuel feeder Laura Mærsk”, tilføjer Mærsks Head of Treasury and Risk.

Det er ikke første gang, at Mærsk udsteder grønne obligationer. I 2021 rejste koncernen 500 mio. euro ved salg af obligationer, men men det er første gang, at obligationsudstedelsen sker i dollar.

”Vi er taknemmelige for USD-investorernes fortsatte støtte til vores dekarboniseringsrejse. Udvidelsen af vores grønne obligationsprogram til USD-markedet markerer endnu en milepæl hen mod vores mål om at nå netto-nuludledning i 2040,” siger Niclas Erlandson.

De nye obligationer, der udstedes i dollar, vil få en løbetid på ti år med en kuponrente på 5,875 pct.