CMA CGM er parat til at investere i amerikansk havneterminal

Efter overtagelsen af containerterminalen Howland Hook Marine Terminal på Staten Island i New York er den franske rederigruppe CMA CGM nu klar til investere stort i en modernisering af terminalen.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra New Yorks havnemyndighed, Port Authority of New York and New Jersey, der hilser velkommen, at CMA CGM er parat til at investere 200-300 mio. dollar i projektet.

CMA CGM har indgået en lejeaftale med havnemyndigheden om at drive Howland Hook-terminalen til og med 2047, og franskmændene erklærer sig blandt andet parat til at investere i en stor udvidelse af terminalens kapacitet.

”De private investeringer, vi annoncerer i dag, vil forøge havnens kapacitet med 50 pct. og sikre, at den vil være en økonomisk nøglefaktor for Staten Island og hele vores stat i årtier fremover,” siger Kathy Hochul, der er staten New Yorks guvernør, i meddelelsen.

”Dette projekt er kritisk for Staten Islands økonomiske fremtid ved at bringe velbetalte job og nye investeringer, der kan hjælpe området med at udvikle sig,” siger hun.

Terminalprojektet ventes at give beskæftigelse til omkring 300 bygningsarbejdere og sikre omkring 80 faste stillinger, når byggeriet er afsluttet.

”Ved at investere i denne kritiske infrastruktur og levere i forhold til vores mission om at yde den bedste mulige transportløsning, vil CMA CGM give amerikanske virksomheder mulighed for at opnå mere kontrol over deres forsyningskæder,” siger Peter Levesque, der er topchef for CMA CGM Americas.