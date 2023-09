Mærsk må bruge mindre skibe for at få varer igennem tørkeramt Panamakanal

Begrænsninger på skibenes dybdegang betyder bl.a., at de store skibe er nødt til at fjerne mange containere ved kanalen for at gøre dem lettere.

Mærsk må ty til mindre containerskibe for at få kundernes varer igennem Panamakanalen, som er ramt af lavvande efter længere tids tørke.

Det har fået det danske rederi til at indsætte såkaldte extra loaders, der tager de overskydende containere ombord og følger de større skibe på samme rute gennem Panamakanalen, skriver Mærsk til ShippingWatch.

Samlet set er Mærsk nødt til at fjerne mellem 10 og 20 pct. af containerne, når skibene skal igennem kanalen, oplyser rederiet.

Restriktionerne skaber dog ikke store problemer for rederiet indtil videre.

”Vi oplever ikke de store forsinkelser. Det skyldes, at vi som containerrederi har god mulighed for at planlægge og booke gennemfart i kanalen lang tid i forvejen. Derfor er det primært tørlast- og tankskibe, der ligger i kø og venter på et slot,” skriver Mærsk.

I weekenden lå 118 skibe af alle typer og ventede på at komme igennem handelsstrædet ifølge tal fra Leth Agencies.

Ifølge kanalens egen myndighed ACP, Autoridad del Canal de Panamá, er containerskibene stort set ikke ramt af forsinkelser, selvom hele 57,5 pct. af alle containere fra Asien til den amerikanske østkyst sendes igennem den vigtige vandvej.

Betaler i dyre domme

Panamakanalens myndighed ACP afholder auktioner om de ledige pladser, der ikke af afsat til pre-bookinger, som typisk kommer fra containerrederierne.

Ifølge topchef Øystein Kalleklev fra rederiet Avance Gas betaler nogle rederier tårnhøje priser for at komme foran i køen og sejle gennem kanalen.

I ét tilfælde har et gasskib betalt 2,4 mio. dollar, godt 16,5 mio. kr., for en hurtigt plads – udover de godt 400.000 dollar i standard gebyr, sagde han på en telekonference i sidste uge.

Kanalmyndigheden bekræfter over for Bloomberg, at de højeste bud i auktionerne typisk kommer fra gasrederier, der sejler med LPG og LNG, uden dog at gå yderligere i detaljer.

Den budkrig har containerrederierne bredt set været skånet for, bekræfter Mærsk.

”Siden restriktionerne trådte i kraft i begyndelsen af året, har vi kun haft to skibe igennem, som vi blev nødt til at booke gennem de daglige auktioner på pladser, som Kanalen afholder - og som typisk er dyrere,” skriver rederiet til ShippingWatch.

Fortsætter til næste år

Normalt må et skib have en dybdegang på lidt over 15 meter, men siden vandstanden er dalet i kanalen, har myndigheden sænket den tilladte dybe til 13,4 meter.

Ifølge myndigheden har op mod 70 pct. af de containerskibe, der bruger kanalen, en dybdegang på under 13,4 meter.

Hapag-Lloyd fortalte i august, at rederiets helt store neo-panamax skibe er nødt til at fjerne hver 10. container for at lette vægten og mindske dybdegangen.