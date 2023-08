Hope Hicks' formodede overfaldsmand bliver ramt af nye anklager

Den amerikanske kystvagt rejser nye anklager mod en tidligere overordnet Mærsk-medarbejder, som nu også anklages for et seksuelt overfald på skibskadetten Hope Hicks. Det fremgår af US Coast Guards opdaterede anklageskrift, som ShippingWatch er i besiddelse af. Dermed skruer den amerikanske kystvagt bissen på over for den forhenværende 1. assisterende maskinmester, der i 2019 og frem til februar 2022 var ansat af Mærsks amerikanske datterselskab, Maersk Line Limited.

Den tidligere Mærsk-ansattes ”involvering i en seksuel handling med det yngre besætningsmedlem (...) var i lovens forstand et seksuelt overfald US Coast Guard anklageskrift

Den tidligere ansattes ”involvering i en seksuel handling med det yngre besætningsmedlem, (Hope Hicks, red.) der fysisk var ude af stand til at nægte at deltage i, eller kommunikere uvilje til at deltage i den seksuelle handling, var i lovens forstand et seksuelt overfald,” hedder det i anklageskriftet. I forvejen er den tidligere medarbejdere anklaget for at have overtrådt Mærsks alkoholforbud til søs. Overtrædelsen førte til, at han og fire andre besætningsmedlemmer på skibet Alliance Fairfax blev fyret i februar 2022. Anledningen til fyringerne var en undersøgelse, som Mærsk havde igangsat, efter at Hope Hicks fortalte i et anonymt blogindlæg fra 2021, at hun var blevet voldtaget af en over 40 år ældre overordnet ombord på skibet. Det formodede overfald skete i maskinmesterenss kahyt, og mens Hope Hicks var bedøvet af alkohol. Hun var som skibskadet i august 2019 igang med en uddannelse på skibet. Hændelsen blev herefter efterforsket af en særlig enhed hos kystvagten. Efterforskere var ikke i tvivl I kølvandet på undersøgelsen fyrede Mærsk i februar 2022 maskinmesteren og fire andre. Mærsk tilføjede dog, at det ikke havde været muligt at finde nogen beviser på voldtægt og overdrog istedet undersøgelsen til den amerikanske kystvagt, US Coast Guard. Her var efterforskerne hos kystvagten imidlertid ikke i tvivl.

Mærsks amerikanske rederi Maersk Line, Limited Stiftet i 1983 og arbejder for den amerikanske stat, militær og flåde

23 containerskibe – alle med USA som flagstat

ca. 700 søfarende - alle amerikanske statsborgere og ansat via fagforeninger

Alle er uddannede på amerikanske maritime akademier Maersks globale flåde 300 skibe ejet og opereret af Maersk over hele verden

Skibe har primært Danmark, Singapore og Hongkong som flagstater

12.500 søfarende - heraf er ca. 350 kvinder

32 nationaliteter - de fleste fra Filippinerne, Indien, Danmark, Ukraine og Rumænien



Ca. 2.500 ledere - ”top 4” er kaptajner, maskinmestre, førstestyrmænd og andenmaskinmestre

Ca. 800 kadetter arbejder til søs som led i deres uddannelse Kilde: Mærsk

Overfaldet på den tidligere skibskadet Hope Hicks var så alvorligt, at der kunne være grundlag for en straffesag. Derfor oversendte kystvagtens efterforskningsenhed, US Coast Guard Investigative Service, i februar 2022 sagen til anklagemyndigheden i Florida. Men efter halvandet års vurdering vendte anklagemyndigheden i Jacksonville, Florida, i sidste måned tommelen ned og meddelte Hope Hicks og hendes advokat, at der ikke bliver rejst en straffesag mod den tidligere Mærsk-ansatte maskinmester. ”Anklagerne fortalte os, at de ikke mente, at de havde nok beviser til at opnå en fældende straffedom.,” skrev J. Ryan Melogy, advokat for Hope Hicks til ShippingWatch i den forbindelse. En repræsentant fra den amerikanske kystvagt var med til mødet den 19. juli hos anklagemyndigheden.

Hun vil nu opnå en form for retfærdighed, hvis overfaldsmanden bliver sparket permanent ud af den maritime industri, J. Ryan Melogy, advokat for Hope Hicks