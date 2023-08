Mærsks hollandske metanol-leverandør er hårdt ramt af prisfald

Energikoncernen OCI Global, som leverer grøn metanol til Mærsks første grønne skib har haft økonomiske trængselstider de seneste måneder.

Det fremgår af den hollandske energikoncerns kvartalsmeddelelse.

Mens Mærsks prestigeskib, Maersk Solstice, er på sin 21.500 kilometer lange jomfrusejlads fra Sydkorea til København med grøn metanol i tank og skibsmotor, har OCI Global leveret et regnskab for andet kvartal med markante udsving i resultaterne.

OCI Global, fremstiller og distribuerer forskellige brint-produkter til råvarer, gødning og brændstoffer til transportsektoren, landbruget og industrielle kunder, har været ramt af faldende salgspriser og stigende omkostninger, viser regnskabet.

Men ifølge OCI Global er priserne, som nåede bunden i kvartalet, på vej op på kvælstof (nitrogen), men udvikler sig stadigt svagt, når det gælder metanol.

”Når vi kigger fremad, ser vi et forbedring af vores markeder og vækstinitiativer inden for brint, der skrider frem med fart, hvilket styrker vores status som en global leder i energiomstillingen,” siger Ahmed El-Hosthy, CEO i OCI Global i meddelelsen.

OCI Global blev leverandør i sidste øjeblik

Mærsk hentede i juni OCI Global ind som leverandør af den grønne metanol i sidste øjeblik, da den hidtidige leverandør European Energys fabrik var forsinket.

Selv om Mærsk har valgt OCI Global til at levere den grønne metanol til Maersk Solstices jomfrurejse, er det ikke givet, at der følger nye ordrer i kølvandet.

OCI Globals topchef har dog store forventninger til metanol som skibsbrændstof, og han forventer, at der vil komme en efterspørgsel efter grøn metanol på mere end seks millioner ton over de næste tre til fem år.

”Vi er glade for at samarbejde med nogle af de førende globale rederier, herunder Maersk og Xpress Feeder Lines, og vi oplever fortsat en robust efterspørgsel fra mange andre skibsejere,” siger Ahmed El-Hosthy uden at sætte navne på.

Mærsk har udover det første grønne skib 25 andre containerskibe i ordre på værfterne. Det er skibe, som vil have dual fuel-motorer og dermed vil kunne sejle på grøn metanol eller tradtionel bunkerolie.

Halvering af kvartalsomsætning og røde tal

OCI Global siger, at koncernen er verdens største producent af ”metanol med lav udledning af CO2.” Men OCI Global måtte i seneste kvartal sluge, at omsætningen blev halveret til 1,4 mia. dollar sammenlignet med samme periode sidste år.

Det justerede nettoresultat endte med et tab på 6,5 mio. dollar i forhold til et plus i samme kvartal sidste år på 528 mio. dollar. For de første seks måneder har OCI Global nået en toplinje på 2,7 mia. dollar og et justeret nettosresultat på minus 22 mio. dollar.

Det er langt under niveauet fra samme halvår sidste år, da omsætningen var på 5,2 mia dollar og den justerede bundlinje landede på 882 mio. dollar.

OCI Global, som har fordoblet sin nettogæld til 2,2 mia. dollar de seneste tolv måneder, har igangsat et spareprogram, som skal føre til lavere omkostninger på 100 mio. dollar senest i 2024.