Mærsk kan blive overhalet af endnu en konkurrent om få år

Det franske rederi har samtidig været mere fremme i skoen, når det kommer til at leje og købe brugte skibe. Det får analysehuset til at spå, at CMA CGM bliver verdens nummer to i løbet af 2026.

Konklusionen lyder, at CMA CGM kan vippe Mærsk af pinden som verdens nummer to inden for søfragt af containere allerede i 2026.

"Vores mål er ikke at være nummer et"

Det hører med til historien, at Mærsk for flere år siden bevidst droppede sin ambition om at være verdens største containerrederi.

Den danske koncern vil fremover fokusere på at være en fuldbyrdet logistikkoncern, som kan klare transporten hele vejen fra fabrikken til slutbrugeren fremfor kun at stå for søfragten.

Rederiet er desuden igang med løbende at udskifte sin flåde af gamle skibe med nybyggede fartøjer, som kan sejle på grønt brændstof som metanol.

”Vores mål er ikke at være nummer et, men at gøre et godt job for vores kunder, levere et godt afkast til vores aktionærer og i øvrigt være en ordentlig virksomhed for de andre interessenter, som har noget med Mærsk at gøre,” sagde daværende topchef Søren Skou i maj 2021.