Mærsk ombygger første ældre skib til at sejle på grønt brændstof

Men nu vil rederiet for første gang ombygge et ældre skib, så det også kan sejle på det grønne brændstof. Hvis det første forsøg er en succes, kan yderligere ti skibe følge efter, erfarer ShippingWatch.

Den danske shippingkoncern Mærsk tager nu et nyt skridt på vejen mod at nå sit mål om at få nettoudledningen ned på nul.

At ombygge motorer til at bruge metanol er et vigtigt håndtag i vores strategi

”At ombygge motorer til at bruge metanol er et vigtigt håndtag i vores strategi,” udtaler Leonardo Sonzio, flådechef i Mærsk, i en meddelelse.

Mærsk forventer, at ombygningen af det første skib vil blive ombygget i midten af 2024. Hvis det er en succes, kan det komme på tale at ombygge de andre skibe i samme serie. Det vil i så fald ske i 2027.

Ifølge ShippingWatchs oplysninger at der tale om en serie på i alt 11 skibe af en forholdsvis stor størrelse.

Det bliver den tyske motorproducent MAN Energy Solutions, som kommer til at stå for arbejdet. For nyligt fortalte MAN til ShippingWatch, at mange rederier går med planer om at ombygge deres skibe.

”Vi mærker kæmpe interesse og regner med at lukke flere projekter i løbet af i år. Det går ud på, at kunden ønsker at bruge det asset, han allerede har investeret i og få den opgraderet, så det kan anvende nyt brændstof, der enten er CO2-neutralt, eller som udleder mindre CO2,” sagde selskabets danske projektchef, Klaus Dahmcke Rasmussen.

Konkurrent droppede planer

Mærsk understreger, at det er en kompliceret proces at ombygge skibet.

Foruden motoren skal skibet bl.a. også have nye tanke til brændstof og et nyt forsyningssystem.

Shippingkoncernen sætter ikke pris på ombygningen.

Den tyske konkurrent Hapag-Lloyd har tidligere haft planer om at konvertere 17 store containerskibe til at sejle på flydende naturgas – også kaldet LNG.

Planerne blev dog droppet igen, fordi det viste sig for dyrt.

Når Mærsk fremover bestiller nye skibe, vil de alle sammen have mulighed for at sejle på både almindeligt skibsbrændstof og grønt metanol.

Det første skib, som kan sejle på metanol, bliver leveret i september og skal navngives af EU-Kommmisionens formand, Ursula von der Leyen, ved et arrangement i København.

(Opdateret kl. 10:08 med oplysningen af antallet af skibe, der kan blive ombygget).