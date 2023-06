Advokater: Der kan være flere retssager på vej mod rederier efter pandemien

Der kan være flere krav på vej mod rederier og speditører på bagkant af pandemiens transportkaos, som skabte frustration hos virksomheder.

Advokater fra firmaerne DLA Piper og Bech-Bruun vurderer overfor Børsen, at der kan være en bølge af retssager på vej mod transportselskaberne.

“Det er det, vi ser i Danmark nu, og jeg tror, vi kommer til at se mere af det. Jeg tror, der sidder nogle importører lige nu og beregner, om de har et potentielt krav. Det bliver interessant at se, hvad der kommer det næste års tid,” siger advokat Johannes Grove Nielsen, som er chef for shippingafdelingen i Bech-Bruun, til Børsen.

I USA er den maritime myndighed FMC blevet bestormet af klager over rederierne ovenpå coronakrisen, hvor virksomhederne måtte finde sig i store forsinkelser og meget høje fragtpriser.

Som ShippingWatch kunne fortælle fredag, er Mærsk for nyligt blevet idømt en bøde på 9,8 mio. dollar i en strid med en amerikansk møbelimportør.

Herhjemme har detailkoncernen Flying Tiger desuden lagt sag an mod logistikselskabet DSV i en sag, der også udspringer af fragtproblemerne.

Flying Tiger mener, at DSV brød deres fælles aftale ved at hæve priserne. Ifølge butikskæden var DSV desuden ikke i stand til at flytte ligeså mange varer, som selskabet ellers havde forpligtet sig til.

DSV oplyser til Børsen, at sagen er den eneste af sin slags mod virksomheden, der er en af verdens største speditører.