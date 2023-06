EU-præsident skal døbe Mærsks nye miljøvenlige skib i København

EU-Kommissionens præsident, Ursula von der Leyen, skal navngivne Mærsks nye containerskib, som kan sejle på det grønne brændstof metanol.

Det vil ske ved en ceremoni i København d. 14. september i år, skriver Mærsk i en pressemeddelelse.

”For blot et par år siden var det her ikoniske skib blot en vision. Nu er det virkeligheden, og vi er beærede over, at Ursula van der Leyen har sagt ja til at være dets gudmor,” udtaler topchef Vincent Clerc.

Skibet svinger forbi København på sin jomfrurejse, inden det sætter kursen mod Østersøen, hvor det bliver indsat på en regulær rute.

Mærsk satser stort på grøn metanol som fremtidens brændstof, der skal erstatte olie og hjælpe rederiet med at nå sit mål om nuludledning i 2040.

Rederiet har bestilt i alt 19 skibe, der kan sejle på metanol. Der er tale om 18 oceangående skibe og ét mindre såkaldt feederskib, der sejler med containere mellem havne, hvor de store fartøjer ikke kommer.

Det er sidstnævnte, som bliver navngivet til september. Skibet er 172 meter langt og kan have 2.100 containere ombord.

De store oceangående containerskibe bliver leveret fra værftet fra 2024 og i årene derefter.