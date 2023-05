Antallet af inaktive containerskibe falder fortsat

Den inaktive flåde af containerskibe på globalt plan faldt igen i anden halvdel af maj, så den samlede inaktive kapacitet nu er under 1 mio. tyvefodscontainere (teu).

Det var det femte dyk i den inaktive kapacitet siden februar.

Det skriver analysehuset Alphaliner.

Ifølge den seneste undersøgelse fra Alphaliner var der per 22. maj 229 inaktive skibe med en samlet kapacitet på 946.792 teu.

Det sker samtidig med, at der ifølge analysehuset også sker fortsatte fald i antallet af inaktive skibsejere, fordi rederierne selv tager kontrol over skibene i bestræbelserne på at øge kapaciteten.

Særligt MSC og CMA CGM har været aktive på den front, oplyser Alphaliner.

Efter voldsomme ratestigninger fra slutningen af 2020 og gennem 2021 og 2022, der betød massive indtjeningshop for de store containerrederier, er raterne igen på vej mod en normalisering, men det har ikke stoppet flere af de store rederier i at øge kapaciteten.

Og det er givetvis med til at forstærke tendensen til aftagende fragtrater, fordi markedsbalancen bliver ændret med det øgede udbud.