Mærsk-chef erkender: Uvist hvornår nye skibe kan sejle på grønt brændstof

Men dog fortsat uklart hvornår brændstoffet for alvor bliver tilgængeligt i de mængder, Mærsk og andre containerrederier har brug for.

Det er ikke længere et spørgsmål om, hvorvidt grøn metanol bliver en brændstofløsning for shipping i dette årti.

Sådan lyder det fra Emma Mazhari, indkøbschef for grønne brændstoffer hos Mærsk, under et oplæg på ShippingWatch’ konference ’Decarbonizing Shipping’ i København tirsdag.

Mærsk får leveret sit første metanol-skib i år - et mindre feeder-skib - og fra tidligt næste år vil 18 større oceangående dual fuel-metanolskibe blive leveret fra værfterne med jævne mellemrum.

Mærsk har indgået en række hensigtserklæringer med leverandører, som vil producere det grønne brændstof til skibene, herunder danske Ørsted.

Men mens der ér sikret grøn metanol til det første feederskib, kan Emma Mazhari ikke svare på, hvornår de næste skibe i rækken kan sejle på grøn metanol.

”Det er svært at sige med sikkerhed faktisk, for vi ved også med de erfaringer, vi har gjort os, at det tager lang tid. Bl.a. på grund af indhentning af tilladelser. Disse produkter er også nye for lovgiverne, så det er svært at vide med sikkerhed, hvor lang tid det tager, før du modtager brændstof,” siger hun.

”Men der er et stort momentum, og det er meget positivt,” tilføjer Emma Mazhari, som har titlen head of green sourcing and portfolio management.

29 tilladelser i stedet for fem

I forbindelse med etableringen af et anlæg i Danmark til produktion af metanol til Mærsks første metanol-skib, skulle energiselskabet European Energy ifølge Mærsk indhente 29 tilladelser fra myndigheder og miljøorganisationer.

Selskabet havde fra begyndelsen forventet at skulle indhente fem.

Mærsks mål er at erstatte 25 pct. af brændstofforbruget med grøn metanol i 2030, og det vil kræve fem mio. ton grøn metanol.

Selv om adgangen til det grønne brændstof er den store udfordring, som Mærsks planer afhænger af, er Mærsk-chefen fortrøstningsfuld.

Hun glæder sig over, at flere rederier er begyndt at hoppe med på vognen og bestille skibe, der kan sejle på grøn metanol.

”Det er et meget stærkt efterspørgselssignal, og vi ser også et substantielt respons på udbudssiden. Det er enormt opmuntrende. Det er begyndelsen af et marked, der bliver formet,” siger Emma Mazhari.

Ammoniak er ikke nu

Mens grøn metanol er Mærsks helt store satsning i forhold til at skære i CO2-udledningen og møde nye krav fra bl.a. EU, er ammoniak også et grønt brændstof, som rederiet skæver til.

Det har dog noget længere udsigter, bl.a. fordi ammoniak er meget giftigt og kan udlede drivhusgassen lattergas.