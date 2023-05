Renault propper biler i containere for at undgå høje fragtpriser

Den franske producent Renault tænker kreativt for at undgå de høje fragtpriser hos rederier, som specialiserer sig i at transportere biler.

Selskabet planlægger at sende et større antal biler fra Sydkorea til Frankrig ombord i containere. Det skriver mediet Korea Herald.

Normalt bliver biler ellers fragtet på særlige skibe, som er bygget til formålet. Men raterne for at booke plads på de skibe er i øjeblikket så høje, at Renault har følt sig tvunget til at gå andre veje.