Der bliver fremstillet langt færre containere ovenpå pandemiens fest

Der er sket et markant fald i produktionen af containere, efter at efterspørgslen på fragt er dykket på bagkant af pandemiens boom.

Det skriver Financial Times.

Produktionen af standardstørrelse containere faldt med hele 71 pct. mellem første kvartal af 2022 og samme periode i år fra 1,06 mio enheder til 306.000.

Udviklingen står i stærk kontrast til for to år siden, hvor containerproducenter vækstede som følge af øget efterspørgsel på varer under pandemien, der medførte en mangel på containere.

Faldene efterspørgsel på eksport har sidenhen efterladt industrien med det modsatte problem. En overflod af containere truer med at overvælde havne i Kina, der står for 95 pct. af den globale produktion af containere.

Den internationale handelsorganisation, WTO, mener at eksportvæksten vil være svækket resten af året. Det tyder derfor på, at efterspørgslen på containere fortsat vil være på et lavt niveau, lyder det ifølge Financial Times.