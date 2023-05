Mærsk udvider i Bangladesh med udsigt til øget eksport

Mærsk udvider sin tilstedeværelse i Bangladesh med et nyt, stort lager, som skal kunne møde et voksende behov for fragt ud af landet.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra den danske transportkoncern.

”Vi har en stærk tro på potentialet i dette land og dets eksportører, og vi er fuldt ud forpligtet til at deltage og spille en rolle i deres respektive væksthistorier,” udtaler Vikash Agarwal, managing director i Maersk South Asia.

Bangladesh har ifølge Mærsk set en nedgang i eksporten i den seneste tid som følge af den geopolitiske situation, som har ledt til lavere efterspørgsel i Vesten.

Dog forventer Mærsk at se den tendens snurre rundt i takt med, at kundernes lagre er ved at være i bund og skal fyldes op på ny. Det ventes at give et boost til eksporten ud af landet, lyder det i meddelelsen.

”Med efterspørgslen på vej op igen og begrænset lagerkapacitet i markedet går Mærsk efter at lukke gabet mellem højere efterspørgsel og manglende udbud igennem denne facilitet i Chattogram,” lyder det i meddelelsen.

Varelageret på 210.000 kvadratmeter, som er etableret i samarbejde med det lokale selskab ISATL, er bygget til kunder inden for detailhandel og livsstilsvarer. Bygningen ventes at kunne slå dørene op i april næste år.

Mærsk råder i forvejen over lagerplads i Bangladesh. Men den nye udvidelse kan koncernen udbyde plads på over en halv mio. kvadratmeter i landet samt yderligere 300.000 kvadratmeter igennem lokale partnerskaber.