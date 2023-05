Genopfyldning af lagre kan styrke raterne i andet halvår

Fragtmarkedet står i et vadested, hvor det er usikkert, om spirende tegn på højere rater gør det muligt for containerrederierne at hæve deres rater, sådan som de har annonceret på ruterne over Stillehavet.

Ifølge en analyse fra storbanken HSBC var der i slutningen af april tale om en kortlivet fremgang i containerraterne, som dog endnu ikke ser ud til at være bakket op af øget efterspørgsel.

Til gengæld kan containerrederierne håbe, at importører i Vesten snart får brug for at forøge deres lagre, for forbrugerne har ikke ligget underdrejet på samme måde som fragtmarkedet, vurderer HSBC.

”Forbruget har imidlertid været modstandsdygtigt og giver håb om en mulig styrkelse af efterspørgslen i andet halvår drevet af genopfyldning af lagrene,” hedder det i analysen.

Når rederierne har annonceret en generel hævning af deres rater på ruterne over Stillehavet med virkning fra 15. maj og 1. juni, er der dog fare for, at de tager forskud på glæderne ved et opsving, som endnu ikke for alvor har vist sig, vurderer banken.

”Mens kontrakter måske stadig kan fornys på et niveau over spotraterne, understreger vi, at aggressiv omkostningskontrol gennem slow steaming og optimering af netværk bliver afgørende (for rederierne, red.) for at bevare deres overskud,” skriver HSBC.

På grund af den truende overkapacitet på containermarkedet tvivler banken på, at rederierne kan få held til at indføre et generelt løft af deres rater over Stillehavet.