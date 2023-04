WTO spår mindre vækst i den globale varehandel i år

Verdenshandelsorganisationen (WTO) spår i en ny prognose onsdag, at den globale varehandel får et gok i nøden i 2023.

WTO spår i prognosen, at varehandlen vil vokse med 1,7 procent i år. Selv om det er vækst, er det stadig en del mindre, end en vækst på 2,7 procent i 2022.

At verdenshandlen ville få hårdere vilkår i 2023, er ikke en ny tanke for WTO. I sin seneste prognose fra oktober lød forventningen på en vækst i varehandlen på blot en procent i 2023.

Prognosen er målt i volumen, hvorfor der er taget højde for udviklinger i priserne.

”Væksten i den globale varehandel vil være afdæmpet i år, fordi inflationen er høj, og centralbankerne verdenen over har hævet renterne i kampen mod den høje inflation,” skriver Dansk Erhvervs seniorøkonom Kristian Skriver i sin analyse af prognosen.

”Dertil ventes også krigen i Ukraine at lægge en dæmper på den globale varehandel.”

Ifølge Kristian Skriver skal man lede efter de positive nyheder i den del af prognosen, der handler om blandt andet Kina.

Her betyder de skrottede corona-restriktioner, at den kæmpe kinesiske økonomi igen er klar til at bidrage til varehandlen.

Til gengæld er der mere dyster læsning for nogle af de lande, hvor Danmark eksporterer meget til, lyder det fra seniorøkonomen.

”Der er tydelige tegn på vækstafmatning på de vigtige danske eksportmarkeder i Europa og Nordamerika,” skriver han.

”Der er til gengæld pænt vækst i andre verdensdele som Asien og Afrika, der er knap så store danske eksportmarkeder.”

Også hos Dansk Industris cheføkonom, Allan Sørensen, skaber det panderynker på vegne af dansk eksport og dansk økonomi:

”Udviklingen i verdenshandlen har enorm stor betydning for danske virksomheder. Lidt over 900.000 danske arbejdspladser afhænger af vores eksport,” skriver han i en analyse.

”Eksporten er en stor motor for væksten i dansk økonomi.”

I 2024 forventer WTO, at den globale varehandel slår igen efter et sløjt 2023. Her forventes en vækst på 3,2 procent, hvilket er lidt over gennemsnittet siden 2010.