Maersk-skibe sejler langsommere for at tilpasse efterspørgslen

Forbruget er dalet i 2023, og det betyder mindre behov for skibe, der skal fragte det gods, som forbrugerne gik amok med at bestille under og lige efter coronapandemien.

Det har sendt fragtpriserne ned og betyder, at rederier som A.P. Møller-Mærsk skal tilpasse forretningen og udbuddet af skibskapacitet.

Ifølge topchef Vincent Clerc sker det indtil videre ved, at rederiets skibe sejler langsommere - såkaldt ”slowsteaming” - som får et skib til at være undervejs i længere tid og dermed sænker udbuddet.

”Vi har sat hastigheden ned på hele netværket, siger han og uddyber, at det ventes at kunne absorbere 8-9 pct. af kapaciteten.”

En anden mulighed er at lægge skibe op, altså fjerne dem fra flåden, men det er endnu ikke på tale.

”Der er efterspørgsel nok, når vi har implementeret ”slowsteaming”,” siger han.

Fremgangsmåden har desuden den fordel, at den ofte udleder mindre CO2, hvilket også gavner rederiets klimaregnskab.

Og som den sidste mulighed ser selskabet på de skibe, som er lejet ind på charterkontrakter, hvor man skal tage stilling til en mulig forlængelse.

”Der vil vi nøje se på, om vi har brug for dem til markedet, eller om de skal leveres tilbage,” siger han.