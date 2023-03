Klumme: Rederierne står midt i en nedtur. Og deres reaktion giver et godt fingerpeg om fremtiden

Men man bør huske på, at den seneste periode var drevet højst usædvanlige markedsforhold, der ikke længere er til stede – og de kommer sandsynligvis ikke til at være til stede igen foreløbig.

Hvis man ser på rateudviklingen, er det derfor brugbart at sammenligne raterne, eller omsætningen pr. teu, som rederierne oplevede i fjerde kvartal overfor tredje kvartal 2022 for at se, hvordan de kom igennem faldet.

Det betyder, at disse rederier har vundet globale markedsandele, når man sammenligner med de globale markedsvolumener, der er faldet 8,7 pct. ONE’s volumener faldt lidt mere end markedet, med 9,9 pct., mens Maersk melder om et fald på 14 pct.

I den ene ende finder vi HMM, der har øget sine globale volumener med 8,1 pct.. Det bliver efterfulgt af Hapag-Lloyd med et fald på 1,2 pct. CMA CGM’s volumener faldt med 5,3 pct., tæt efterfulgt af OOCL med et fald på 5,6 pct.

Derfor bør rederiernes årsregnskaber også bruges til at aflæse, hvordan containerrederier ser ud til at have håndteret det bratte skift i fjerde kvartal.

For at sætte nogle tal på det, er den globale efterspørgsel målt i teu faldet med 8,7 pct. i fjerde kvartal af 2022 sammenlignet med fjerde kvartal af 2021, hvorimod den globale flåde voksede 3,5 pct. i samme periode.

Lars Jensen er en af de førende eksperter i den internationale shippingbranche og bliver brugt som kommentator i danske og udenlandske medier Han driver sit eget maritime konsulenthus Vespucci Maritime og virksomheden Linergame Han har tidligere været CEO i analysehuset Sea-Intelligence og siddet i bestyrelsen for New York Shipping Exchange Lars Jensen tilbragte desuden næsten 15 år i Maersk, hvor han bl.a. arbejdede med it-løsninger Han leverer klummer to gange om måneden

Det globale rateindex fra Container Trade Statistics, CTS, som består af alle handelsruterne samt både spot og kontraktlaster, faldt med 29 pct. fra tredje kvartal til fjerde kvartal.

Her igen oplevede rederierne meget forskellige udviklinger. CMA CGM noterede en nedgang på 13,3 pct., tæt efterfulgt af Hapag-Lloyd med et fald på 15,5 pct. Maersk og ONE lå tæt med fald på hhv. 23 pct. og 27 pct. OOCL faldt med 37 pct. og HMM med 43 pct.

Det viser faktisk en meget forskel i, hvordan rederierne har valgt at agere på vej ind i den hastige markedsnedstur.

Og det kan potentielt også ses som et tegn på, hvordan de vil fortsætte med at agere nu, hvor markedet tydeligvis ikke har ramt bundet endnu.

HMM er et tydeligt eksempel på, hvordan man øger volumen på bekostning af det gennemsnitlige rateniveau - de ligger øverst i forhold til øget markedsandel, men på bunden når det gælder rateudviklingen blandt denne gruppe rederier.

Hapag-Lloyd er den diametrale modsætning til HMM. Det tyske rederi har i det store hele fastholdt sine volumener, mens man har set raterne falde mindre end i det samlede marked. CMA CGM viser en lignende udvikling, dog med et lidt større volumentab.

Det kan ses som et tegn på de stærke forhold de her rederier har med deres kunder, som kan være med til at bremse faldet i et kollapset marked.

Maersk og ONE så primært rateudvikling på linje med markedet, men hvor det for ONE også betød, at volumen udviklede sig mere eller mindre som det generelle marked, betød det for Maersk, at man mistede andele.

Det bør noteres, at her er de overordnede globale tal. Der er selvfølgelig nuancer, man bør huske at tænke med.