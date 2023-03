Maersk laver stor ændring af sin traditionsrige generalforsamling

I flere år er generalforsamlingen blevet afholdt forskellige steder i København, og begivenheden har ofte været lidt af et tilløbsstykke for aktionærer og medier, som har haft mulighed for at møde Mærsk-familien.

I år vil arrangementet for første gang udelukkende være digitalt. Det vil sige, at aktionærer kun kan deltage online.

Men tiden er løbet fra de stort anlagte arrangementer, mener Maersk.

”De seneste år har vist, at færre aktionærer deltager i de fysiske møder,” skriver rederiet i indkaldelsen til generalforsamlingen, som bliver afholdt 28. marts.

Maersk håber samtidig, at flere aktionærer vil deltage, når de ikke behøver at møde op fysisk op.

”En virtuel generalforsamling vil være tilgængelig for en bredere gruppe af selskabets aktionærer og gør det nemmere for både danske aktionærer og udenlandske aktionærer at deltage, stille spørgsmål og eventuelt stemme,” skriver den børsnoterede koncern.

Hvis en aktionær ønsker at deltage i den digitale generalforsamling, så skal personen tilmelde sig på Maersk hjemmeside. Herefter vil aktionæren få en vejledning til, hvordan man logger på, stiller spørgsmål og stemmer.

Under coronakrisen, hvor restriktioner gjorde det svært at samles fysisk, afprøvede Maersk flere modeller for sin generalforsamling.

I 2020 skulle den have været afholdt i Operahuset, men blev istedet flyttet til hovedkvarteret på Esplanaden i København. Rederiet opfordrede desuden alle aktionærer til at holde sig væk. I 2021 var den udelukkende digital, men altså mere af nød og ikke som følge af et bevidst valg som i år.

Sidste år var arrangementet også delvist digital, men aktionærer kunne stadig deltage fysisk i et stort telt, som var sat op i gården i hovedkvarteret.

Blandt punkter på årets generalforsamling er valget af Kasper Rørsted, tidligere topchef i Adidas, som nyt bestyrelsesmedlem.