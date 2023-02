Ugens vigtigste historier: Spillet om DB Schenker, Rusland og plus i tørlast

Tysk milliardær rører på sig før DB Schenker-salg

Det trækker om til kamp om den tyske speditør DB Schenker, som er blevet sat til salg af den tyske regering for at skaffe penge til det gældsplagede jernbaneselskab Deutsche Bahn.

Analytikerne tror stadig på, at DSV er favorit, hvis det danske logistikselskab skulle beslutte sig for at byde på den tyske konkurrent.

Men den tyske milliardær Klaus-Michael Kühne, som ejer verdens største logistikselskab, Kuehne+Nagel, er også begyndt at røre på sig.

Rederier kæmper med sanktioner

Et år efter at Rusland invaderede Ukraine skaber krigen stadig store dønninger i shippingindustrien.

Maersk er lykkes med at gøre sig fri af sine sidste investeringer i landet med et salg af to store lagre. Men den danske koncern hænger stadig på fire slæbebåde og en tomt tankskib, som rederiet har mistet kontrollen med.

Maersk Tankers, som er ejet af A.P. Møller Holding, er desuden blevet viklet ind i en sag om et muligt sanktionsbrud, som viser, hvor kompliceret det er for rederier at navigere i de mange handelsrestriktioner mod Rusland.

Tørlastrederier sætter rekorder

Tørlastrederier som Lauritzen Bulkers og Pacific Basin har tjent masser af penge i 2022, selv om de høje rater, som begyndte under coronakrisen, begyndte at falde kraftigt i anden halvdel af året.

Nu kigger branchen mod Kina, hvor en genåbning af den vigtige økonomi kan være med til at skyde en ny optur igang.

