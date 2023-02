Maersk sælger lagre i Rusland og nærmer sig fuld exit

Efter længere tids bestræbelser er selskabet lykkes med at sælge to varelagre, som var de sidste bidder af logistikforretningen i Rusland.

Den danske rederikoncern Maersk er nu stort set i mål med sin exit fra Rusland godt et år efter, at landet angreb Ukraine.

Vi er glade for at have fundet en ny ejer til vores to logistik-faciliteter i Rusland

Der er tale om et kølelager i Skt. Petersborg og et indlandslager i Novorossiysk. Til sammen har de ca. 50 medarbejdere.

Handlen gik igennem 17. februar, og Maersk betragter nu sit salg af sin russiske forretning som overstået.

”Vi er glade for at have fundet en ny ejer til vores to logistikfaciliteter i Rusland og dermed gennemføre vores beslutning om at sælge alle vores aktiver i landet,” udtaler kommerciel direktør Karsten Kildahl i en meddelelse.

Maersk mangler fortsat at sælge fire slæbebåde i Rusland, som hører under datterrederiet Svitzer. Der arbejdes fortsat på en løsning for de skibe, oplyser Maersk til ShippingWatch.

Køberen af de to varelagre er et selskab ved navn IG Finance Development Limited. Ifølge virksomhedsdatabasen Opencorporates.com har selskabet hjemme på Cypern.

IG Finance har lavet en aftale med en stor russisk fødevareimportør ved navn Arosa, som fremover kommer til at drive de to lagre.

Handlen er godkendt af de relevante myndigheder i både EU og Rusland, hvilket ellers har været lidt af en udfordring for mange udenlandske selskaber, som forsøger at komme ud af landet.

Har kostet 3,5 mia. kr.

Kort tid efter at Rusland invaderede Ukraine i februar 2022, besluttede Maersk sig for at sige stop for ny forretning i landet for at tage afstand fra krigen og undgå at blive fanget i de mange sanktioner mod landet.

Det betød, at rederiet gradvist holdt op med at transportere de fleste typer af varer ind og ud af landet.

Koncernen gik samtidig i gang med at finde en køber til sin ejerandel på 30,75 pct. af det store havneselskab Global Ports, som driver flere containerterminaler i Rusland.

Det lykkedes i august 2022, hvor den russiske partner Delo Group overtog Maersks aktier i selskabet.

Afskeden med Rusland har kostet det danske selskab omkring 511 mio. dollars i 2022. Det svarer til 3,5 mia. kr.

Maersks daværende topchef, Søren Skou, advarede i maj 2022 danske virksomheder mod at fortsætte deres russiske forretninger.

”Jeg tror, at man risikerer meget ved ikke at gå ud af Rusland,” sagde han på et pressemøde, da rederiet præsenterede kvartalsregnskab.