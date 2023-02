Fragtprisen på ruten mellem Shanghai og Genova er den laveste siden 2020

De seneste tal for containerfragtomkostningerne viser et gennemsnitligt fald på de store handelsruter på 2,1 pct. til 1955 dollar per fyrrefodscontainer.

Det viser analysehuset Drewrys World Container Index for ugen frem til 16. februar fra analysehuset Drewry ifølge Bloomberg News.

Fragtomkostningerne på de store handelsruter er faldet til det laveste niveau siden juni 2020, hvilket også er tilfældet for containerfragten fra Kina til New York, der er faldet 4,1 pct. til 2996 dollar per fyrrefodscontainer.

Omkostningerne for containerfragten fra Kina til Genova har med et fald på 2,8 pct. til 2581 dollar per fyrrefodscontainer nået det laveste niveau siden september 2020.

Shanghai til Genova-raterne toppede i starten af oktober 2021 i 13.765 dollar per fyrrefodscontainer og de er dermed faldet mere end 80 pct.

Mærsks B-aktie stiger torsdag kort tid efter børsens åbning med 0,9 pct. til 15.400 efter onsdagens kursderoute på 1,1 pct.