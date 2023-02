Medie: Maersk betalte 0,27 pct. i skat til Danmark i 2021

A.P. Møller-Mærsk betalte 0,27 pct. i skat til den danske statskasse i 2021.

Det viser beregninger foretaget af Finans på baggrund af oplysninger fra Skattestyrelsen.

Det er lavere, end shippingselskabet selv oplyser i dets offentliggjorte skatteredegørelser.

Ifølge Maersk skyldes det, at der i skatteredegørelserne er bogført skat i Danmark, som aldrig er havnet i den danske statskasse.

”Maersk oplyser, at selskabet har skattebetalinger, der afholdes i Danmark, men som på grund af manglende dobbeltbeskatningsaftaler betales i et andet land,” skriver koncernens presseafdeling i et skriftligt svar til Finans.

Rederier i Danmark har en særlig skatteordning, tonnageskat, der har været gældende siden 2001 for at holde rederierne på dansk grund.

Tonnageskat vil sige, at rederierne betaler en fast skat eller afgift per skib, og beløbet bliver dermed ikke påvirket af selskabets overskud.

Med tonnageskatten slipper rederierne for den klassiske selskabsskat på 22 pct., som andre virksomheder skal betale.

I 2021 var A.P Møller-Mærsks overskud det største i dansk erhvervshistorie på det tidspunkt. Året efter slog selskabet sin egen rekord, da Maersk kunne præsentere et overskud på 203 mia. kr. efter skat.

I koncernens skatteopgørelse for 2022 er skattebetalingen i Danmark ifølge Finans opgjort til 0,7 pct.

Men ifølge Finans’ egne beregninger tyder det på, at den reelle andel, der ender i den danske statskasse vil blive på under 0,2 pct.

Det skyldes blandt andet, at rederiet har færre skibe.

Tidligere i februar kunne DR beskrive, hvordan Maersk havde modarbejdet en højere skat for shippingbranchen i EU.

EU godkendte i slutningen af sidste år en plan om implementeringen af en global minimumsskat for multinationale selskaber.

Skatten skal træde i kraft i slutningen af næste år. Rederibranchen endte med at blive undtaget for at være en del af aftalen.