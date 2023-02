Mærsk kom onsdag med et historisk stort overskud, men kan se ind i et 2. halvår med negative tal på bundlinjen, vurderer Sydbank i et notat.

Banken vil ikke udelukke, at 2. halvår for Mærsk byder på en del udfordringer, der kan føre til et negativt nettoresultat. Det vurderer banken på baggrund af en truende udbudsrisiko, hvor flere skibe vil være at finde på havene.

Derudover ser Mærsk ind i en genforhandling af kontrakter, der skal afspejle spotpriserne. Det kan få Mærsks gennemsnitlige fragtrate til at falde gennem hele 2023, vurderer Sydbank.

Mærsks indtjeningsprognose for 2023 lander på 8-11 mia. dollar mod Sydbanks estimat på cirka 13 mia. dollar. samt markedsforventningerne på cirka 12 mia. dollar, skriver banken.

Sydbank opfordrer til forsigtighed, trods en anerkendelse af en sund værdiansættelse og et massivt udbytte på 4300 kr. pr. aktie.