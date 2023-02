01.02.2023 kl. 06.59

Kunder reagerer på Maersks farvel til Hamburg Süd: "Piller ved arvesølvet"

Maersks beslutning om at omdøbe rederiet Hamburg Süd og andre datterselskaber for at lægge dem ind under Maersk-brandet skaber stærke reaktioner hos nogle kunder og undren hos andre.

Foto: Hamburg Süd

Det bliver bemærket, at Maersk er i gang med en stor rebranding af sine datterselskaber, der vil føre til, at indarbejdede shippingnavne som Hamburg Süd og Sealand ender i historiebøgerne.