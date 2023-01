25.01.2023 kl. 11.21

Søren Toft efter droppet samarbejde: "2M-alliancen har spillet en nøglerolle"

Samarbejdet med Maersk var nødvendigt for at skabe ro i en svær periode for containerrederierne, siger MSC’s topchef. Han understreger, at rederiet vil fortsætte med at styrke sin flåde.

Foto: Ludovic Marin/AP/Ritzau Scanpix

Parløbet mellem Maersk og MSC har været afgørende for at skabe mere ro på det globale marked for containerfragt, som gik igennem svær periode i tiden efter finanskrisen for 15 år siden.