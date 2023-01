Maersk vil have omdirigeret en metrolinje, så den stopper ved rederikoncernens hovedkvarter på Esplanaden i København.

Den såkaldte M3-linje stopper ellers allerede ved Marmorkirken, som ligger ca. 700 meter fra Maersk.

Men i et høringssvar, som Finans omtaler fredag, fremgår det, at virksomheden ønsker et metrostop tættere på Esplanaden samt på den anden side af Københavns havn ved Operaen, som A.P. Møller Fonden har doneret til byen.

Det vil betyde en omlægning af den hidtil planlagte nye metrostrækning. Det vil samtidig fordyre arbejdet med et milliardbeløb, fordi linjen i så fald skal fortsætte under jorden fremfor som den højbane, der er foreslået på strækningen.

Af svaret til kommunen fremgår det, at Maersk gerne vil gå i dialog om ”hvorledes Maersk evt. kan bidrage til realiseringen.” Koncernen ønsker dog ikke at kommentere overfor Finans, hvorvidt det betyder, at den er klar til at betale.

Maersk er i gang med at designe og bygge en stor udvidelse til sit historiske hovedkvarter, som skal ligge på nabogrunden Amaliegade 44 og ventes at huse op mod 1.000 ansatte.