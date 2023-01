Mere end 2.400 kilo kokain er ved et tilfælde blevet fundet på containerskibet MSC Lorena, da skibet sidst i december blev tvunget til at vende om fra en tur til Antwerpen og søge til den hollandske havn i Vlissingen på grund af en bombealarm.

Det skriver det engelsksprogede hollandske medie NL Times.

Bombealarmen mod MSC-skibet, som også blev omtalt i ShippingWatch, viste sig at være falsk, men i forbindelse med at myndighederne inspicerede containerskibet blev lasten med 2.400 kilo kokain afsløret.

”Stofferne blev fundet i en container under et dæklag af kakao,” sagde anklageren i Antwerp ifølge mediet.

Bombetruslen mod MSC Lorena, der ejes af verdens største containerrederi, italiensk-schweiziske MSC, skete til belgisk politi den 22. december, hvorefter skibet blev omdirigeret fra Antwerpen til Vlissingen.

Her lå skibet i en uge uden at efterforskningen om bombetruslen førte til et resultat, og dermed sejlede skibet til Antwerp den 29. december for at losse sin last.

Senere arresterede politiet to mistænkte, der formodedes at stå bag bombetruslen. En 24-årig mand fra Delft og en 22-årig mand fra Hagenaar er mistænkt for at ville begå en terrorhandling, skriver NL Times.

Det fremgår ikke præcist af NL Times, hvordan myndighederne afdækkede den ulovlige kokainlast.

MSC Lorena var på vej til Antwerpen fra Dakar i Senegal. Skibet kan have lige i underkanten af 5000 containere ombord, når det er helt fyldt op. Det sejler under panamansk flag.

Det er ikke første gang at MSC-skibe bliver afsløret i at transportere narkotika.

Som omtalt i Bloomberg Businessweek beskyldes MSC for at være infiltreret af et smugler-kartel fra Balkan.

I 2019 blev skibet MSC Gayane fanget i den amerikanske havn i Philadelphia med en rekordstor kokainlast på 20 ton, som var skjult under containere og havde en markedsværdi på en mia. dollar.

Gayane-sagen førte sidste år til, at flere besætningsmedlemmer blev sendt flere år i fængsel og rederiet risikerer en bøde på 700 mio. dollar, skriver mediet.

Men sagen med MSC Gayane er ifølge Bloomberg Businessweek ikke et enkeltstående tilfælde.

Mediet omtalte i december, at besætningen på MSC Oriane i 2010 forsøgte at aflevere 255 kilo kokain i 11 vandtætte tasker til en fiskerbåd i Den Engelske Kanal. Men det britiske narkopoliti overvågede situationen og greb ind.

I 2013 vurderede andre europæiske lande, at det Balkan-baserede smuglerkartel ”havde fundet en vej ind i MSC’s besætningshåndtering”.

Her refererede Bloomberg til en rapport fra Montenegros politidirektorat, som bl.a. omtalte kokain-smugling.

Smugler-bander i området, hed det i en 100 siders rapport, ”har udviklet et netværk med midlertidige medlemmer, som typisk består af søfarende fra Montenegro, Serbien og Kroatien, der primært er ansat på containerskibe hos selskabet MSC,” hed det i rapporten.

MSC har i en pressemeddelelse afvist, at containerrederiet er infiltreret af et smuglerkartel.