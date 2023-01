Det er nu igen blevet dyrere at få fragtet en container fra Kina til enten Nordeuropa eller den amerikanske vestkyst.

Det viser data fra World Container Index (WCI), der opgøres af konsulenthuset Drewry torsdag.

Dermed ser kurven ud til at være knækket på to af de store nøgleruter, hvor fragtraterne har været i frit fald henover efteråret.

Fra Shanghai i Kina til Rotterdam i Nordeuropa er spotprisen steget for tredje uge i træk efter en minimal stigning den seneste uge på 0,8 pct. til 1888 dollar. Ugen forinden var stigningen 9,9 pct., mens den var 1,9 pct. ugen før det, der samtidig var den første uge med en stigning siden juli.

Selvom raterne er steget, er der dog fortsat langt op til januarniveauet for de foregående år, og man skal tilbage til 2019 for at finde en januar måned, der ligner den nuværende.

Handelsruten mellem Kina og Nordeuropa har været en af de hårdest ramte i efteråret, hvor blandt andet strejker har været med til at skabe flaskehalse og kaos i flere europæiske havne.

Inden da var ruten mellem Shanghai og Los Angeles på den amerikanske vestkyst en af de mest omtalte på grund af kødannelser ud for havnen. Også her er spotraterne faldet over efteråret, men den seneste uge er det blevet til en stigning på 6,5 pct. til 2092 dollar.

Spotraterne beskriver de fragtpriser, som - modsat de lange kontrakter - løbende ændrer sig, og indekset viser prisen for en fyrrefodscontainer.

Fra Shanghai til New York på østkysten fortsætter priserne med at falde, og den seneste uge viste indekset et fald på 4,7 pct. til 3612 dollar.