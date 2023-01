Fragtprisernes næsten lodrette nedtur begynder for alvor at sætte spor i Danmarks nationaløkonomi.

Under pandemien skød priserne på især containerfragt i vejret i takt med, at store hjælpepakker gav forbrugerne flere penge mellem hænder. Pengene blev i stor stil brugt på varer fra Fjernøsten, som bliver sejlet til Nordeuropa og USA på containerskibe.

Det var med til at forgylde bl.a. Maersk, som har tjent flere penge under coronakrisen end nogen anden virksomhed i dansk erhvervshistorie. Danske rederier, der sejler med tørlastvarer, nød også godt af de højeste priser siden før finanskrisen i 2008.

I 2022 begyndte fragtraterne imidlertid at falde fra tinderne, og det er nu med til at trække dansk eksport ned.

”Søfarten har i år udgjort en meget stor del af den samlede danske eksport, men de seneste måneders kraftige fald i fragtraterne er nu desværre med til at trække eksporten ned,” skriver Dansk Erhvervs seniorøkonom, Kristian Skriver, i sin analyse.

Priserne på containerfragt er faldet med 77 pct. det seneste år, viser den seneste udgave af analysehuset Drewry’s globale prisindeks.

Det er ellers forventningen hos flere af de store rederier som Maersk og den tyske konkurrent Hapag-Lloyd, at fragtmarkedet har ændret sig fundamentalt under pandemiens logistiske kaos.

Begge rederier oplever, at kunderne i virksomhederne nu vægter forsyningssikkerhed højere end pris.

Samtidig betyder det seneste årtis konsolidering, at rederierne i princippet har nemmere ved at opføre sig disciplineret og tage skibe ud, når efterspørgslen falder, istedet for at kaste sig ud i en lang og udmarvende priskrig uden vindere.

Ifølge Drewry tyder meget dog på, at mange rederierne lige nu sænker prisen for at få fyldt skibene og dermed gentager adfærden fra årene efter finanskrisen, hvor der ligesom nu var for mange skibe på vandet i forhold til efterspørgslen på fragt.

”Vi havde for høje tanker om rederierne, da vi troede, at de proaktivt ville styre kapaciteten. Et dybtliggende instinkt til at bevare voluminerne er sparket ind,” skriver Drewry i en ny analyse.