06.01.2023 kl. 11.38

Klumme: De store rederier får skyld for meget – men én anklage holder ikke helt

Containerrederierne blev beskyldt for at være grådige og gøre livet dyrere for almindelige mennesker under pandemien. Men billedet er noget mere nuanceret, skriver analytiker Lars Jensen i sin første klumme for ShippingWatch.

Lars Jensen, shippinganalytiker og stifter af konsulenthuset Vespucci Maritime, kommer fremover til at levere klummer til ShippingWatch to gange om måneden. | Foto: Magnus Møller

AF LARS JENSEN, ANALYTIKER OG STIFTER AF VESPUCCI MARITIME

Da fragtraterne nåede historiske højder i 2022, førte det uundgåeligt til spekulationer blandt mange markedsaktører om, at de høje rater bidrog til at drive inflationen opad.