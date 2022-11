Maersk dropper blockchain-platformen Tradelens

A.P. Møller-Maersk dropper at videreudvikle den digitale platform Tradelens, der er blevet til i et samarbejde med IBM.

Platformen skal lukke ved udgangen af første kvartal næste år på grund af manglende opbakning.

Det fremgår af en meddelelse fra Maersk.

”Tradelens blev stiftet med en vision om at tage et stort skridt i digitaliseringen af den globale forsyningskæde og som en åben og neutral industriplatform. Desværre er det sådan, at selvom vi succesfuldt har udviklet en brugbar platform, så er behovet for et fuldt globalt industrisamarbejde desværre ikke blevet opnået,” siger Rotem Hershko, chef for business platforms hos A.P. Møller-Maersk, i meddelelsen.

”Som et resultat af det har Tradelens ikke opnået det kommercielle ansvar, der er nødvendigt for at fortsætte arbejdet og opnå de finansielle forventninger til selskabet som en selvstændig forretning,” lyder det videre.

Platformen blev første gang annonceret tilbage i 2018 og opstod som et samarbejde mellem it-giganten IBM og GTD Solutions, der er en division under Maersk.

Maersk vil dog fortsat arbejde for at digitalisere de globale forsyningskæder gennem andre løsninger, skriver selskabet i meddelelsen.

Flere udfordringer undervejs

Tradelens-platformen har løbende været udfordret af manglende opbakning fra industrien, fordi konkurrenterne var tilbageholdende med at tilslutte sig.

Bekymringen var, at Maersk ejede hovedparten af selskabet, og det skabte usikkerhed om neutraliteten og åbenheden.

Det fik undervejs Maersk og IBM til at ændre ejerstrukturen til et mere løst partnerskab for at undgå tvivl om selskabets uafhængighed, og så man lettere kunne få konkurrenter til at hoppe med ombord.

Sideløbende fik Tradelens desuden konkurrence af platformen GSBN, som tyske Hapag-Lloyd og kinesiske Cosco stod bag.

Maersks digitale revolution kører i slæbegear: ”Ingen taler om blockchain længere”

Ny rapport: Maersk-praksis skader speditører, afskibere og forbrugere