Maersks ledelse modtager erhvervs-pris

Direktionen i A.P. Møller-Maersk er blevet Årets Erhvervsprofil 2022. Topledelsen med administrerende direktør Søren Skou i spidsen har gjort en tydelig positiv forskel for dansk erhvervsliv og samfundet.

Det oplyser PwC, der har uddelt prisen, torsdag aften.

Juryen, der blandt andet tæller tidligere topchef i TDC Pernille Erenbjerg, Lars Rebien, der tidligere har stået i spidsen for Novo Nordisk, Marianne Wiinholt, der er finansdirektør hos WSA, og Henrik Poulsen, tidligere koncernchef i Ørsted, har blandt andet givet prisen til Maersk, da topledelsen ”er lykkes med at transformere et vidtforgrenet, men stillestående konglomerat til et globalt, integreret logistikselskab, der kan forbinde og simplificere selskabets kunders globale forsyningskæder - dør til dør,” skriver PwC i en pressemeddelelse.

”En ny kultur er vokset frem, og A.P. Møller-Mærsk A/S er i dag en kilde til inspiration for dansk erhvervsliv,” siger Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og administrerende direktør i PwC i forbindelse med udnævnelsen.

Topchef Søren Skou kaldes ”en ærlig kommunikator”, der har opbygget et troværdigt personligt brand, der blandt andet er kendetegnet ved en afdæmpet, rolig stil.

EA.P. Møller-Mærsk har desuden kommunikeret klart og tydeligt om Ruslands krig mod Ukraine og nødvendigheden af, at virksomheder bliver målt på det, de gør. A.P. Møller-Mærsk har således lavet et total exit fra Rusland, da man ikke ønsker at støtte op om det russiske regime,” understreger Mogens Nørgaard Mogensen.

