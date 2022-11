Maersk indgår nyt forlig med en anden krænket kvindelig skibskadet

Få dage efter at Maersk indgik et fortroligt forlig med den tidligere skibskadet Hope Hicks, der efter alt at dømme blev voldtaget på Maersk-skibet Alliance Fairfax i 2019, har Maersk lavet et nyt forlig med en anden sagsøger, den kvindelige skibskadet ’Midshipman Y’. Opdateret.