Dykkende rater har næsten halveret containeraktier i 2022

Dykkende spotrater på containerfragt over især Stillehavet og på andre store ruter ud af Asien har fået prominente containeraktier til at dale i 2022.

Det skriver Alphaliner, der peger på, at de otte største børsnoterede containerrederier har set værdien af deres aktier dale med i gennemsnit 45 pct. siden starten af året, siden det tonenagivende SCFI-rateindeks toppede d. 7 januar.

For rederier som Maersk og Cosco er 2022 blevet et vendepunkt indtil videre, efter aktierne ellers holdt ved i 2021. De to rederier, som ellers har nydt godt af lange kontrakter og relativt mindre eksponering på Stillehavet, har set deres aktieværdi falde med hhv. 37 pct. og 45 pct. indtil videre i år, skriver analysehuset.

Den seneste udvikling i spotraterne er dog godt nyt for rederiernes markedsværdi.

”Tegn på at kollapset i SCFI bliver langsommere er blevet fulgt op af mindre fald i aktiepriserne. SCFI faldt i snit ni pct. om ugen i september, mens det er gået ned til i snit et fald tre pct. om ugen i oktober,” skriver Alphaliner.

