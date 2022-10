Rederierne kan blive nødt til at ophugge yngre skibe i de kommende år

Med en overflod af ny tonnage sat til at ramme containermarkedet i de kommende år, hvor efterspørgslen og voluminer samtidig ser ud til at dale, får sektoren brug for at hugge yngre skibe op i stor stil. Alphaliner kommer med et bud på, hvor meget der kan skrottes.