Containerskibenes charterrater og salgsværdi tager et ordentlig dyk

I forlængelse af fragtraternes nedtur har prisen for at chartre et containerskib eller købe ét taget et ordentlig dyk, viser nye tal. Sammenlignet med marts i år er den et-årige charterrate for et panamax-skib nu halveret, lyder det fra VesselsValue.