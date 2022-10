Container-rederierne kan stadig lande på benene selvom raterne styrtdykker

Containerrederierne er nødt til at gribe hurtigt ind for at begrænse deres kapacitet, fordi efterspørgslen dykker markant. Til gengæld har de tjent så meget, at de er godt polstrede til at klare en kommende lavkonjunktur, vurderer Drewry torsdag.