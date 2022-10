Lavere flådeudnyttelse rammer containerrederiernes super-rater

Efterspørgslen i containermarkedet er i frit fald efter at have ligget historisk højt siden sommeren 2020, og det giver udslag i udnyttelsen af containerrederiernes ellers travle skibe.

Ifølge Sea-intelligence har efterspørglen på containerfragt målt i teu-mil globalt set været på retur siden september 2021, og det er nu for alvor ved at slå igennem på hovedruterne fra Asien til Nordeuropa og fra Asien over Stillehavet til USA.