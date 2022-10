Eimskip venter driftsresultat på op til 50 mio euro

Det islandske containerrederi Eimskip varsler, at driftsresultatet (ebitda) af tredje kvartal kan lande mellem 48,6 og 50,1 mio. euro, hvilket vil være en markant fremgang i forhold til tredje kvartal sidste år, da rederiet fik et driftsoverskud på 36,8 mio. euro.

På ebit-niveau forventer Eimskip at nå et resultat på 32,8-34,3 mio. euro imod et justeret ebit på 23,8 mio. euro i tredje kvartal 2021, skriver rederiet i en meddelelse.