Fragtmængderne falder og spotraterne styrtdykker - men raterne kan stadig falde mere

Fragtmængderne på containermarkedet falder og trækker spotraterne med sig ned i dybet i et endnu højere tempo, men der er stadig et stykke vej for raterne at falde ifølge shippingorganisationen Bimco.

I august faldt containervoluminerne på head haul og regionale ruter med 3,6 pct. i forhold til juli og lå 4,4 pct. under mængderne i august 2021, og sammenlignet med august 2019, før coronapandemien, var mængderne kun vokset med 4,4 pct. i august i år ifølge opdateringen fra Bimco.