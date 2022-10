Faldende spotrater nærmer sig 2019-niveau på containermarkedet

Spotraternes fald på containermarkedet sker med sådan en fart, at HSBC forudser, at containermarkedet ”bunder ud” allerede i midten af 2023 i stedet for først i 2024.

Den britiske storbank konstaterer, at SCFI-spotraterne dykker meget hurtigt - er faldet med 51 pct. siden slutningen af juli 2022 - og nu ligger under niveauet for kontraktrater, som de så ud primo 2022.