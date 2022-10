Containerrater fortsætter brat fald mellem Asien og USA's vestkyst

Spotraterne på containermarkedet fortsætter deres hurtige fald på ruterne mellem Fjernøsten og den amerikanske vestkyst ifølge analysehuset Xeneta.

Mens priserne for en fyrrefodscontainer (feu) i maj var på 9000 dollar, var raterne styrtdykket til 3000 dollar den 5. oktober, hvoraf den 1. oktober alene havde givet et fald på 500 dollar, da nye priser for oktober erstattede priserne for september ifølge en pressemeddelelse fra Xeneta.