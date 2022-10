Maersk bestiller seks containerskibe til metanol

A.P. Møller-Mærsk har bestilt seks store containerskibe, der kan sejle på det grønne brændstof metanol. Det fremgår af en meddelelse.

Skibene skal bygges af sydkoreanske Hyundai Heavy Industries og får en kapacitet på 17.000 tyvefodscontainere, teu. De vil alle blive leveret i 2025 og skal erstatte eksisterende kapacitet.

”Grøn metanol er den bedste skalerbare grønne brændstofløsning i dette årti, og vi er glade for at se, at flere andre redere vælge denne vej. Det tilføjer yderligere momentum til den hurtige skalering og tilgængelighed, der er nødvendig for at nedbringe prisen på grøn methanol og accelerere udviklingen af klimaneutral skibsfart,” siger Palle Laursen, der er direktør for Maersks flåde og teknik, ifølge meddelelsen.

Maersk har sat sig et mål om at være klimaneutral i 2040 og har også sat sig mål for 2030 for at sikre fremdrift mod 2040-målet. Blandt andet skal udledningen af drivhusgasser fra rederidriften reduceres med 50 pct. per transporteret container i 2030.

Med ordren har Maersk bestilt i alt 19 metanoldrevne containerskibe. Når de indsættes vil de kunne spare klimaet for omkring 2,3 mio. ton CO2 om året.

Maersk holder i øvrigt fast i sin strategi om, at flåden skal udgøre maksimalt 4,3 mio. teu medregnet skibe, som er chartret, eller lejet.

